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РИА Новости

В Канаде упал одномоторный самолет

10:55 28.11.2019
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CC BY 2.0 / velodenz / Piper PA-34-200TЛегкомоторный самолет Piper PA-34
Легкомоторный самолет Piper PA-34
CC BY 2.0 / velodenz / Piper PA-34-200T
Легкомоторный самолет Piper PA-34. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Одномоторный самолет Piper PA-32R, на борту которого могут находиться до шести человек, потерпел крушение в районе канадского города Кингстон, есть погибшие, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в среду вечером по местному времени. Как заявил представитель полиции Джоэл Фишер, самолет упал в лесистой местности. Полиция не сообщает, сколько человек было на борту. Число погибших также не уточняется.

"Относительно небольшого упавшего самолета, обнаруженного сегодня вечером, мы подтверждаем, что погибших много", - говорится в Twitter-аккаунте городской полиции.

По данным Канадского совета по безопасности на транспорте, самолет был зарегистрирован в США и направлялся из аэропорта Баттонвиль в Торонто.
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КанадаСШАТоронтоВ мире
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