В Канаде упал одномоторный самолет

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Одномоторный самолет Piper PA-32R, на борту которого могут находиться до шести человек, потерпел крушение в районе канадского города Кингстон, есть погибшие, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в среду вечером по местному времени. Как заявил представитель полиции Джоэл Фишер, самолет упал в лесистой местности. Полиция не сообщает, сколько человек было на борту. Число погибших также не уточняется.
"Относительно небольшого упавшего самолета, обнаруженного сегодня вечером, мы подтверждаем, что погибших много", - говорится в Twitter-аккаунте городской полиции.
По данным Канадского совета по безопасности на транспорте, самолет был зарегистрирован в США и направлялся из аэропорта Баттонвиль в Торонто.
UPDATE: OPP have confirmed that the aircraft is possibly a Piper PA-32R model plane, which seats up to six people. @CKWS_TV pic.twitter.com/XRxJzQzFDt— Kraig Krause (@KrauseKraig) November 28, 2019