СК завел уголовное дело после хлопка газа на пивоварне в Пятигорске

"В Пятигорске СКР возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа на территории пивоварни, в результате которого погибли два человека... Дело возбуждено по статье УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.