СК завел уголовное дело после хлопка газа на пивоварне в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка бытового газа на пивоварне в Пятигорске, в результате которого погибли два человека, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва на территории частной пивоваренной компании ООО "БП "СЮРПРИЗ" в Пятигорске с последующим возгоранием на площади 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.
"В Пятигорске СКР возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа на территории пивоварни, в результате которого погибли два человека... Дело возбуждено по статье УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, утром в четверг в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории пивоваренного предприятия в городе Пятигорске произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием.
"Сейчас на месте происшествия работают следователи СКР, сотрудники МЧС и полицейские. Ведется осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.
По данным администрации Пятигорска, пивоварня не получала разрешение на подключение к газовым сетям.