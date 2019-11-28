МИД КНР вызвал посла США из-за принятия Вашингтоном закона по Гонконгу

ПЕКИН, 28 ноя – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в четверг вызвал посла США в Китае Терри Брэнстеда, чтобы выразить протест и сделать представление в связи с принятием в США закона о "Защите прав человека и демократии в Гонконге", говорится в заявлении МИД Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга - "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.

"США приняли так называемый закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", это серьезное вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела КНР, этот шаг серьезно нарушает международное право и основные принципы международных отношений. Это в чистом виде гегемонистическое поведение, китайское правительство и народ в отношении этого выражают крайнее недовольство и решительный протест", - заявил замминистра.

Он подчеркнул, что "дела Гонконга являются исключительно внутренним делом Китая, и ни одно иностранное правительство или внешние силы не имеют права вмешиваться в них".

Китайская сторона призвала США исправить ошибочные действия и изменить курс, прекратить вмешательство во внутренние дела КНР, включая дела Гонконга, "чтобы не нанести ущерб отношениям и сотрудничеству двух стран в важных областях".

Он добавил, что решимость Китая защищать интересы государственного суверенитета, национальной безопасности и развития остается непоколебимой, а решимость осуществлять политику "одна страна, две системы" и противостоять вмешательству любых внешних сил в дела Гонконга неизменна.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.

За это время полиция задержала около 5800 человек, обвинения по различным статьям от совершения актов вандализма до нападения на сотрудников полиции предъявлены 932 участникам протестов. За полгода протестов пострадали не менее 2,6 тысяч человек, в их числе 470 сотрудников полиции. Полиция 19 раз применяла огнестрельное оружие при разгоне протестов, в трех случаях участники демонстраций получили ранения, все они уже выписаны из больниц. Самым часто применяемым средством для разгона протестов в Гонконге был слезоточивый газ, его с начала июня применяли более 10 тысяч раз.