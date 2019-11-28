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РИА Новости

Премьер Грузии прокомментировал попытки пикета парламента

10:27 28.11.2019
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Георгий Гахария . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что расценивает попытки оппозиционеров пикетировать парламент страны как "блокирование государства" и "деструктивные действия".
"Это блокирование не означает блокирование отдельных институтов, это блокирование всего государства, поэтому я призываю каждого из вас удвоить свое внимание, концентрацию, чтобы ежедневно, в обычном режиме продолжить эффективную работу государственных институтов. Наша обязанность - заботиться о каждом гражданине нашей страны. Это основная цель государства, несмотря на то, чтобы не происходило в политических процессах и кто бы ни пытался блокировать государство деструктивными действиями", - заявил премьер на правительственном заседании, его слова приводит пресс-служба правительства.
Акция протеста в Тбилиси
09:18
В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
Оппозиционеры начали протестовать после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по избирательной системе. Утром в четверг активисты оппозиционных партий и НПО собрались перед парламентом Грузии на проспекте Руставели, чтобы в очередной раз блокировать здание. Сотрудники патрульной полиции расставили железные конструкции и встали в кордон на улицах, прилегающих ко входам в здание. Ранее попытки пикетирования заканчивались в Тбилиси разгоном акций спецназом.
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Георгий ГахарияГрузияВ мире
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