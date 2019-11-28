Премьер Грузии прокомментировал попытки пикета парламента

ТБИЛИСИ, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что расценивает попытки оппозиционеров пикетировать парламент страны как "блокирование государства" и "деструктивные действия".
"Это блокирование не означает блокирование отдельных институтов, это блокирование всего государства, поэтому я призываю каждого из вас удвоить свое внимание, концентрацию, чтобы ежедневно, в обычном режиме продолжить эффективную работу государственных институтов. Наша обязанность - заботиться о каждом гражданине нашей страны. Это основная цель государства, несмотря на то, чтобы не происходило в политических процессах и кто бы ни пытался блокировать государство деструктивными действиями", - заявил премьер на правительственном заседании, его слова приводит пресс-служба правительства.
Оппозиционеры начали протестовать после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по избирательной системе. Утром в четверг активисты оппозиционных партий и НПО собрались перед парламентом Грузии на проспекте Руставели, чтобы в очередной раз блокировать здание. Сотрудники патрульной полиции расставили железные конструкции и встали в кордон на улицах, прилегающих ко входам в здание. Ранее попытки пикетирования заканчивались в Тбилиси разгоном акций спецназом.