Премьер Грузии прокомментировал попытки пикета парламента

"Это блокирование не означает блокирование отдельных институтов, это блокирование всего государства, поэтому я призываю каждого из вас удвоить свое внимание, концентрацию, чтобы ежедневно, в обычном режиме продолжить эффективную работу государственных институтов. Наша обязанность - заботиться о каждом гражданине нашей страны. Это основная цель государства, несмотря на то, чтобы не происходило в политических процессах и кто бы ни пытался блокировать государство деструктивными действиями", - заявил премьер на правительственном заседании, его слова приводит пресс-служба правительства.