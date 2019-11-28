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РИА Новости

Главе крымской болгарской общины отказали во въезде в Швейцарию

10:25 28.11.2019 (обновлено: 10:27 28.11.2019)
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© Фото : Общественная палата Республики КрымГлава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер
© Фото : Общественная палата Республики Крым
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер. Архивное фото
CИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что швейцарское посольство отказало ему в выдаче визы, тем самым сорвав его выступление на международном форуме.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, приводящегося под эгидой Совета ООН по правам человека, стартует в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня.
"Форум проходит в представительстве ООН на территории Швейцарии. Я получил подтверждение от организаторов о регистрации в качестве участника форума, на котором планировалось мое выступление. Однако швейцарская сторона не открыла мне визу", - сказал РИА Новости Абажер, который также является членом Общественной палаты РФ и Республики Крым.
По его словам, подобными решениями пытаются лишить крымчан голоса и не дать донести объективную информацию о жизни полуострова.
"Подобный инцидент говорит о вопиющем нарушении прав человека. Швейцарские чиновники блокируют крымчан, не давая нам визу. Мы же едем в Швейцарию не в туристических целях, а на площадку ООН, чтобы пригласить представителей международного сообщества посетить Крым и изучить российский опыт по соблюдению прав национальных меньшинств и развитию родного языка", - сказал Абажер.
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Иван АбажерЖенева (город)КрымООНВ мире
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