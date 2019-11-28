Главе крымской болгарской общины отказали во въезде в Швейцарию

"Форум проходит в представительстве ООН на территории Швейцарии. Я получил подтверждение от организаторов о регистрации в качестве участника форума, на котором планировалось мое выступление. Однако швейцарская сторона не открыла мне визу", - сказал РИА Новости Абажер, который также является членом Общественной палаты РФ и Республики Крым.

По его словам, подобными решениями пытаются лишить крымчан голоса и не дать донести объективную информацию о жизни полуострова.

"Подобный инцидент говорит о вопиющем нарушении прав человека. Швейцарские чиновники блокируют крымчан, не давая нам визу. Мы же едем в Швейцарию не в туристических целях, а на площадку ООН, чтобы пригласить представителей международного сообщества посетить Крым и изучить российский опыт по соблюдению прав национальных меньшинств и развитию родного языка", - сказал Абажер.