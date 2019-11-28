В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

"Сегодня, 28 ноября, вступает в силу порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий… Граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, направляются на временно оккупированные территории по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельству о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.