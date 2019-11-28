В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Ранее для пересечения линии разграничения нужно было иметь при себе разрешение СБ Украины и документ, удостоверяющий личность. В конце октября кабмин Украины решил изменить правила пересечения линии. По новым правилам дети до 14 лет должны были бы иметь загранпаспорт. В связи с многочисленными обращениями граждан эта мера была отложена до 28 ноября.
"Сегодня, 28 ноября, вступает в силу порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий… Граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, направляются на временно оккупированные территории по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельству о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.
Кроме того, по новым правилам, для пересечения линии соприкосновения иностранцам и лицам без гражданства нужно предъявить любой документ и иметь разрешение. Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта, загранпаспорта, временного удостоверения гражданина Украины.