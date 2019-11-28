Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направили гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские препараты общим весом 12,36 тонны", - говорится в сообщении.