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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью

10:19 28.11.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаМашина Красного Креста
Машина Красного Креста
© РИА Новости / Олеся Потапова
Машина Красного Креста. Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направили гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские препараты общим весом 12,36 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
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