Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью

КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направили гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские препараты общим весом 12,36 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.