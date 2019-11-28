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Война в Сирии
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РИА Новости

Асад: доказательств использования Сирией химоружия по-прежнему нет

10:16 28.11.2019
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что по-прежнему нет ни одного доказательства использования сирийской армией химического оружия на территории страны.
"Нет, не было ни единого доказательства!", - заявил Асад в интервью журналу Paris Match. "С начала войны и до этого момента никто не мог доказать ни в одном случае, что сотни или даже тысячи людей были убиты химическим оружием", - добавил он.
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Комментируя вопрос о том, почему растет количество доказательств предположительного использования армией страны химоружия, Асад заявил, что это могло использоваться как предлог, так как сирийские военные начали одерживать успехи в борьбе с терроризмом.
"Такая интерпретация использовалась, когда мы добились значительного успеха и это была попытка угрожать нам, чтобы нас остановить. Это также использовалось, когда мы готовились к крупной операции, чтобы нам в этом помешать", - заявил Асад.
"Если наша армия продвигается, то зачем нам нужно химическое оружие? Другой еще более важный вопрос: в каждом возвращенном нами районе живут мирные жители, которые вернулись к нормальной жизни. Как это было бы возможно, если бы мы использовали химическое оружие. В этом вопросе ложь в западных СМИ и политике не имеет границ", - отметил он.
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После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
Страны Запада неоднократно обвиняли сирийские власти в применении химоружия, а Дамаск неоднократно заявлял, что никогда не применял химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
Так, ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.
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Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
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МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Двумя годами ранее - 4 апреля 2017 года - сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
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