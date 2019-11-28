Асад назвал присутствие французских войск в Сирии оккупацией

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Президент Сирии Башар Асад заявил, что присутствие французских войск на сирийской территории без согласия легитимного правительства считается оккупацией.

"Когда французские силы прибывают в Сирию без приглашения легитимного правительства, это оккупация. Нет большой разницы между поддержкой терроризма и отправкой военных сил для оккупации страны", - заявил Асад в интервью журналу Paris Match.

Президент Сирии подчеркнул, что "пока оккупация продолжается, она является одной из форм терроризма". По словам Асада, страны во всем мире должны руководствоваться международным правом, а не "намерениями". "Недостаточно иметь желание бороться с терроризмом, нужно соблюдать международные правила", - отметил он.

Асад сказал, что позиция по Сирии за последние несколько лет во Франции, когда в стране менялось руководство, изменилась по форме, а не по существу. Он отметил, что нужно, чтобы Франция "перестала поддерживать все, что может привести к еще большему кровопролитию, убийствам и увеличению страданий в Сирии".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.