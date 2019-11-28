В Тольятти осудили мужчину, избившего до смерти годовалую дочь

Ранее ведомство сообщало, что утром 30 октября 2018 года в больницу в крайне тяжелом состоянии была доставлена годовалая девочка с телесными повреждениями. По данным СК, ребенка избил отец, который был пьян, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Отмечалось, что на следующий день девочка скончалась в больнице Тольятти.