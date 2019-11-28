Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T09:58+0300
https://ria.ru/20191128/1561694800.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

В Тольятти осудили мужчину, избившего до смерти годовалую дочь

09:58 28.11.2019
2765
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
САМАРА, 28 ноя - РИА Новости. Самарский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Тольятти, избившего до смерти свою годовалую дочь, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону.
Ранее ведомство сообщало, что утром 30 октября 2018 года в больницу в крайне тяжелом состоянии была доставлена годовалая девочка с телесными повреждениями. По данным СК, ребенка избил отец, который был пьян, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Отмечалось, что на следующий день девочка скончалась в больнице Тольятти.
Сотрудник полиции в суде
26 ноября, 12:28
Жителю Кемерово вынесли приговор за убийство двухлетней девочки
"Приговором Самарского областного суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
2900422
Обсудить 2
Следственный комитет РФТольяттиПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы Шараповские
Силовики задержали членов банды "Шараповские", причастной к теракту
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Полицейский
В Подмосковье мужчина c игрушечным пистолетом ограбил магазин
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
"Старался не увлекаться": как ловили "тольяттинского потрошителя"
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22В Москве задержали мужчину, "заминировавшего" отдел полиции
20:17В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
Лента новостейМолния