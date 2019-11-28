Силовики разместили бронетехнику в районе Попасной, заявили в ЛНР

В среду 27 ноября Народная милиция ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в районе Попасной и о том, что они минируют окраины населенного пункта.

В ведомстве уточнили, что, используя режим тишины, командование ВС Украины продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории. В пресс-службе добавили, что размещение техники в Попасной также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.