Силовики разместили бронетехнику в районе Попасной, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила новую бронетехнику украинских силовиков в подконтрольной Киеву Попасной в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
В среду 27 ноября Народная милиция ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в районе Попасной и о том, что они минируют окраины населенного пункта.
"На восточной окраине населенного пункта Попасная, вблизи жилых домов, отмечается размещение трех БМП-1 72 бригады ВСУ", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что, используя режим тишины, командование ВС Украины продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории. В пресс-службе добавили, что размещение техники в Попасной также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
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