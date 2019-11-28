В Благовещенске пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Пятеро несовершеннолетних пострадали при столкновении двух иномарок в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Амурской области.
"В Благовещенске в районе улицы 50-летия Октября столкнулись Toyota Corolla и Toyota Prius, после чего Prius отбросило на Mazda Demio. Пострадали трое несовершеннолетних из Corolla и двое из Prius", - сказал собеседник.
По его словам, по факту ДТП назначено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
По данным местного информагентства "Амуринфо", среди пострадавших - подростки и один ребенок 2019 года рождения.
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