Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T09:49+0300
https://ria.ru/20191128/1561694515.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155059/79/1550597950_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_edefa2fd3742406828156db5d9a18ea4.jpg
РИА Новости

В Благовещенске пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП

09:49 28.11.2019
117
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобилей скорой медицинской помощи
Медик около автомобилей скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобилей скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Пятеро несовершеннолетних пострадали при столкновении двух иномарок в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Амурской области.
"В Благовещенске в районе улицы 50-летия Октября столкнулись Toyota Corolla и Toyota Prius, после чего Prius отбросило на Mazda Demio. Пострадали трое несовершеннолетних из Corolla и двое из Prius", - сказал собеседник.
По его словам, по факту ДТП назначено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
По данным местного информагентства "Амуринфо", среди пострадавших - подростки и один ребенок 2019 года рождения.
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
17 ноября, 03:24
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
010001
Обсудить 0
Toyota PriusToyota CorollaБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
"Старался не увлекаться": как ловили "тольяттинского потрошителя"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
В последний момент: CША могут остановить "Северный поток — 2"
Петербургский институт ядерной физики
Ученые Росатома предложили построить прототип нового "супер-реактора"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22В Москве задержали мужчину, "заминировавшего" отдел полиции
20:17В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
Лента новостейМолния