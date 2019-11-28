В ДНР опровергли данные об окончании подготовки к обмену пленными

ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова опровергает информацию о том, что подготовка к обмену пленными между ДНР и Киевом находится на завершающей стадии.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Киев и самопровозглашенные республики Донбасса вышли на завершаю стадию подготовки обмена по формуле "всех на всех", которая будет проходить в формате "примерно 250 человек на 100".
"Информация, предоставленная в недавно вышедшей на одном из крупнейших информационных ресурсах статье, абсолютно не соответствует действительности. Мне неизвестно, каким образом и из каких источников авторы статьи брали данные. Также мне неизвестно, на каком основании авторы пришли к выводу о завершающей стадии процедуры обмена", - заявила журналистам Морозова.
Она подчеркнула, что в ходе переговоров на встрече подгруппы по гуманитарным вопросам 27 ноября представители Киева не продемонстрировали намерений проводить до конца процессуальную очистку удерживаемых лиц. Кроме того, они не предоставили в полном объеме информацию об удерживаемых лицах.
"Я призываю редакции новостных ресурсов более тщательно проверять свои материалы на наличие недостоверной информации. Подобного рода новости могут негативно повлиять на обменный процесс", - отметила Морозова.