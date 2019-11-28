В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве жителя Норильска в его квартире, сообщает в четверг СК России по Красноярскому краю.
По предварительной версии СК, вечером в понедельник, 25 ноября, двое пьяных подростков проникли в квартиру к 41-летнему мужчине. Они избили его, используя также предметы мебели.
"Потерпевший умер на месте происшествия. <…> По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15- и 16-летний подростки, которые под тяжестью предъявленных улик дали признательные показания", — говорится в сообщении.
Следователи завели дело по факту убийства, решается вопрос об аресте юношей.