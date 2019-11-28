Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М передан на летно-испытательную станцию для проведения наземных и летных испытаний, сообщил РИА Новости в четверг источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию КАЗ им. С.П. Горбунова для отработки этапа заводских наземных и лётных испытаний", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после завершения наземных отработок Ту-160М будет передан на этап лётных испытаний.