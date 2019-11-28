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Новое оружие России
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РИА Новости

Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

09:32 28.11.2019 (обновлено: 09:34 28.11.2019)
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© РИА Новости / Максим ТумановСамолет Ту-160
Самолет Ту-160
© РИА Новости / Максим Туманов
Самолет Ту-160 . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М передан на летно-испытательную станцию для проведения наземных и летных испытаний, сообщил РИА Новости в четверг источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию КАЗ им. С.П. Горбунова для отработки этапа заводских наземных и лётных испытаний", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, после завершения наземных отработок Ту-160М будет передан на этап лётных испытаний.
16202006
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Новое оружие РоссииКазанский авиационный завод имени Горбунова (КАЗ)Ту-160РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Ту-160 - уникальный самолёт, самый тяжелый в мире боевой самолёт вообще и мощный ракетоносец, способный запустить 12 крылатых ракет воздушного базирования с термоядерным оснащением Х-55. Один залп этого самолета способен уничтожить экономику среднего европейского государства. При этом сам самолёт не приближается к цели ближе, чем на 2 тысячи километров, а значит, остаётся неуязвим для любых средств ПВО противника.
28 ноября, 10:23
Руслан Тлеуж
2310003
70% того что мы еще не разорились это заделы СССР а тут некоторые только калоши носили.
28 ноября, 11:32
с старый прапор
700003
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