Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

"28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию КАЗ им. С.П. Горбунова для отработки этапа заводских наземных и лётных испытаний", - сказал собеседник агентства.