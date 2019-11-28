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РИА Новости

Выступление Владимира Путина на саммите ОДКБ. Прямая трансляция

11:10 28.11.2019 (обновлено: 13:41 28.11.2019)
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Трансляция завершена
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в резиденции Ала-Арча в Киргизии.
На повестке дня — вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств — членов ОДКБ.
Также участник планируют обсудить развитие военного потенциала организации, совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Саммит ОДКБ в БишкекеОДКБВладимир ПутинРоссияКиргизияБезопасностьВ мире
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