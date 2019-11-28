В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС

"Мы получаем в качестве гуманитарной помощи РФ медицинское оборудование. Республиканская детская клиническая больница впервые получает аппарат МРТ, республиканский травматологический центр получает компьютерный томограф, Донецкое клиническое территориально-медицинское объединение и новоазовская центральная больница получают современные рентгеновские аппараты. Данное оборудование позволяет проводить наиболее точную диагностику. Эта помощь бесценна для нас", - сказала Долгошапко.

Она отметила, что обследование на новых аппаратов будет бесплатным. Кроме того, гуманитарным конвоем в республику доставлены медикаменты.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период колонны МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.