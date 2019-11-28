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РИА Новости

В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС

09:28 28.11.2019 (обновлено: 09:30 28.11.2019)
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© Фото : МЧС РоссииАвтомобили гуманитарной колонны МЧС России с грузом для жителей Донбасса
Автомобили гуманитарной колонны МЧС России с грузом для жителей Донбасса
© Фото : МЧС России
Автомобили гуманитарной колонны МЧС России с грузом для жителей Донбасса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Два рентген-аппарата, аппараты МРТ и КТ для больниц самопровозглашенной Донецкой народной республики доставлены в Донецк гуманитарной колонной МЧС РФ, сообщила в четверг журналистам министр здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики Ольга Долгошапко.
"Мы получаем в качестве гуманитарной помощи РФ медицинское оборудование. Республиканская детская клиническая больница впервые получает аппарат МРТ, республиканский травматологический центр получает компьютерный томограф, Донецкое клиническое территориально-медицинское объединение и новоазовская центральная больница получают современные рентгеновские аппараты. Данное оборудование позволяет проводить наиболее точную диагностику. Эта помощь бесценна для нас", - сказала Долгошапко.
Она отметила, что обследование на новых аппаратов будет бесплатным. Кроме того, гуманитарным конвоем в республику доставлены медикаменты.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ с детскими продуктовыми наборами прибыл в Донецк 21 ноября.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период колонны МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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Доставка гуманитарной помощи на УкраинуСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаМЧС РФДонецк (Донецкая область)В мире
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