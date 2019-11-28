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РИА Новости

Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь

09:22 28.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Гуманитарный конвой МЧС России доставил в Донецк детские продуктовые наборы и медицинское имущество, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В ДНР прибыл 93 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В состав гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы и медицинское имущество", - сказали РИА Новости в МЧС ДНР.
На данный момент идет разгрузка гуманитарной помощи.
Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 21 ноября.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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Доставка гуманитарной помощи на УкраинуДонецкая Народная РеспубликаМЧС РФДонецк (Донецкая область)В мире
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