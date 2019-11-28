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РИА Новости

В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента

09:18 28.11.2019 (обновлено: 13:27 28.11.2019)
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкАкция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси
© Sputnik / Александр Шламов
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ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции Грузии расставили железные конструкции и встали в кордон на улицах, прилегающих ко входам в здание парламента для того, чтобы помешать митингующим в очередной раз пикетировать законодательный орган, заявил оппозиционер Гия Барамидзе.
"Я хочу поздравить правящих властей с тем, что они сами себя заблокировали. Что это за безобразие? Это Берлинская стена в столице Грузии?",- заявил Барамидзе журналистам.
Оппозиционеры начали протестовать после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по избирательной системе. Утром в четверг активисты оппозиционных партий и НПО собрались перед парламентом Грузии на проспекте Руставели, чтобы в очередной раз блокировать здание. Ранее попытки пикетирования заканчивались в Тбилиси разгоном акций спецназом.
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Гия БарамидзеТбилисиГрузияВ мире
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