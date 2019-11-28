В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента

"Я хочу поздравить правящих властей с тем, что они сами себя заблокировали. Что это за безобразие? Это Берлинская стена в столице Грузии?",- заявил Барамидзе журналистам.

Оппозиционеры начали протестовать после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по избирательной системе. Утром в четверг активисты оппозиционных партий и НПО собрались перед парламентом Грузии на проспекте Руставели, чтобы в очередной раз блокировать здание. Ранее попытки пикетирования заканчивались в Тбилиси разгоном акций спецназом.