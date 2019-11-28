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РИА Новости

Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы

09:10 28.11.2019 (обновлено: 11:26 28.11.2019)
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© Fotolia / la_vandaХурма
Хурма
© Fotolia / la_vanda
Хурма. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о пользе и вреде хурмы, а также назвала тех, кому эту ягоду есть нельзя.
Она отметила, что в хурме много микро- и макроэлементов. Магний расслабляет сосуды, калий выводит из организма излишки жидкости и снижает давление.
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Кроме того, эта ягода богата йодом, пектинами и пищевыми волокнами, которые собирают излишки холестерина.
Однако, несмотря на полезные свойства плода, из-за оранжевого пигмента бета-каротина чрезмерное употребление грозит развитием "каротиновой желтухи", когда кожа меняет цвет.
Диетолог напомнила о наличии в терпкой хурме танинов, оказывающих закрепляющее действие, что вызывает запор у взрослого человека и замедление пищеварения у ребенка. Давать хурму не следует детям до трех лет.
Специалист также добавила, что хурма — калорийный плод, в котором много сахара.
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Она также предупредила, что употребление недозрелых ягод может привести к образованию безоаровых камней (твердых сгустков) в желудке, которые, в свою очередь, вызовут острую кишечную непроходимость.
Не рекомендуется есть ягоды с поврежденной кожицей, темными пятнами и точками, которые могут свидетельствовать о наличии вредных микроорганизмов.
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Елена СоломатинавитаминыРоссияОбщество
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