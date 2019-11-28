Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о пользе и вреде хурмы, а также назвала тех, кому эту ягоду есть нельзя.

Она отметила, что в хурме много микро- и макроэлементов. Магний расслабляет сосуды, калий выводит из организма излишки жидкости и снижает давление.

Кроме того, эта ягода богата йодом, пектинами и пищевыми волокнами, которые собирают излишки холестерина.

Однако, несмотря на полезные свойства плода, из-за оранжевого пигмента бета-каротина чрезмерное употребление грозит развитием "каротиновой желтухи", когда кожа меняет цвет.

Диетолог напомнила о наличии в терпкой хурме танинов, оказывающих закрепляющее действие, что вызывает запор у взрослого человека и замедление пищеварения у ребенка. Давать хурму не следует детям до трех лет.

Специалист также добавила, что хурма — калорийный плод, в котором много сахара.

Она также предупредила, что употребление недозрелых ягод может привести к образованию безоаровых камней (твердых сгустков) в желудке, которые, в свою очередь, вызовут острую кишечную непроходимость.