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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-28T08:58+0300
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РИА Новости

Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну

08:58 28.11.2019
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более миллиона сирийцев вернулись в страну менее чем за год, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью изданию Paris Match.
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщал, что с 30 сентября 2015 года в Сирию с территории иностранных государств вернулось 706 тысяч 227 человек. В места довоенного проживания вернулось 1 миллион 306 тысяч 92 внутренних переселенца.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
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"Более миллиона сирийцев (вернулись в Сирию - Прим. ред.) менее чем за год, и процесс ускоряется, в особенности после освобождения Дамаска и южного региона", - заявил Асад, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что большинство возвращающихся поддерживают правительство, что подтверждают данные голосования 2014 года. Но и диссиденты, которые не совершили никаких преступлений, без проблем могут вернуться.
"У нас есть диссиденты в Сирии, и мы постоянно с ними взаимодействуем", - сказал Асад.
Он напомнил, что правительство несколько раз предоставляло амнистии, последний раз несколько месяцев назад, потому что некоторые все же боятся быть арестованными по приезду. Но задерживают лишь тех, кто везет оружие, добавил сирийский лидер.
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Война в СирииБашар АсадСирия
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