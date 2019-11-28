Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более миллиона сирийцев вернулись в страну менее чем за год, заявил президент Более миллиона сирийцев вернулись в страну менее чем за год, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью изданию Paris Match

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщал, что с 30 сентября 2015 года в Сирию с территории иностранных государств вернулось 706 тысяч 227 человек. В места довоенного проживания вернулось 1 миллион 306 тысяч 92 внутренних переселенца.

"Более миллиона сирийцев (вернулись в Сирию - Прим. ред.) менее чем за год, и процесс ускоряется, в особенности после освобождения Дамаска и южного региона", - заявил Асад, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что большинство возвращающихся поддерживают правительство, что подтверждают данные голосования 2014 года. Но и диссиденты, которые не совершили никаких преступлений, без проблем могут вернуться.

"У нас есть диссиденты в Сирии, и мы постоянно с ними взаимодействуем", - сказал Асад.