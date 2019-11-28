Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T13:20+0300
https://ria.ru/20191128/1561693027.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156095/01/1560950130_0:362:1080:970_1036x0_80_0_0_1158a3c7519f32ce9b18a6ea5745c0f4.jpg
РИА Новости

Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения

09:00 28.11.2019 (обновлено: 13:20 28.11.2019)
83530
© Фото : instagram-аккаунт luna.love.hopeКэрол Феннер и Луна Феннер в России
Кэрол Феннер и Луна Феннер в России
© Фото : instagram-аккаунт luna.love.hope
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
Женщина отметила, что прошел только месяц после последней процедуры, проведенной российскими врачами, и нужно дождаться полноценных результатов. Тем не менее на снимках, опубликованных Кэрол, уже заметно, что невус стал меньше.
Как объяснила мама Луны, на голове девочки повязки, так как врачи брали оттуда кожу.

"Я счастлива, что последовала своим материнским инстинктам и приехала в Россию!" — поделилась Кэрол.

В США у Луны диагностировали меланоцитарный невус. Ребенок оказался полностью здоров, но медики опасались, что родимое пятно может перерасти в меланому.
Краснодарские врачи узнали о заболевании девочки и предложили щадящий метод лечения. В начале октября Луна вместе с матерью прилетели в Россию, чтобы начать удаление родимого пятна.
Луна Феннер
2 ноября, 15:48
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
6881215182216
Обсудить 9
Луна ФеннерInstagramКраснодарКраснодарский крайРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Так писали же - там счёт такой выставили, что даже благотворители ахнули. Да и другой метод предложили. Возможно как раз из за причины сорвать куш, что в стране с передовой демократией уже давно норма.
28 ноября, 09:36
АМАлександр Михайлов
4703010
До финала далеко ещё, жалко бедняжку. Неужели в Штатах не могли сделать пересадку кожи, странно как-то. Думаю и спонсоры нашлись бы, случай необычный.
28 ноября, 09:20
валера удовиченко
1414004
Рекомендуем
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Хурма
Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
"Старался не увлекаться": как ловили "тольяттинского потрошителя"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Капельница в детской больнице
В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Мужчина читает газету напротив Банка Англии в Лондоне
Британское СМИ просит прислать оккупантов для спасения демократии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22В Москве задержали мужчину, "заминировавшего" отдел полиции
20:17В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
Лента новостейМолния