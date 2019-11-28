Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
Женщина отметила, что прошел только месяц после последней процедуры, проведенной российскими врачами, и нужно дождаться полноценных результатов. Тем не менее на снимках, опубликованных Кэрол, уже заметно, что невус стал меньше.
Как объяснила мама Луны, на голове девочки повязки, так как врачи брали оттуда кожу.
"Я счастлива, что последовала своим материнским инстинктам и приехала в Россию!" — поделилась Кэрол.
В США у Луны диагностировали меланоцитарный невус. Ребенок оказался полностью здоров, но медики опасались, что родимое пятно может перерасти в меланому.
Краснодарские врачи узнали о заболевании девочки и предложили щадящий метод лечения. В начале октября Луна вместе с матерью прилетели в Россию, чтобы начать удаление родимого пятна.