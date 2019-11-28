Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий

"Рост прибыли московских предприятий стал результатом увеличения товарооборота в ряде отраслей, прежде всего в ИТ, консалтинге, рекламе и производстве программных продуктов, а также укрепления рубля и переоценки валютных ценных бумаг", - приводятся слова Тихонова на сайте мэра Москвы.