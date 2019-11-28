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РИА Новости

Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе

08:51 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Выдача сертификата на новый пассажирский самолет МС-21 в России планируется до конца 2020 года, в Европе – в 2021 году, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько в интервью газете "Коммерсант".
Четыре года назад полномочия по сертификации перешли от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) к Росавиации, был создан Авиарегистр РФ. По словам главы ведомства, за четыре года выдано более 650 сертификатов на авиатехнику, процедуру сертификации прошли 50 разработчиков и изготовителей, сформирован комплекс аккредитованных сертификационных центров, лабораторий, экспертов.
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"Масштабная работа ведется по сертификации в России и в EASA самолета МС-21 и двигателя ПД-14 к нему, в том числе с учетом задач импортозамещения. ПД-14 получил сертификат Росавиации осенью 2018 года, выдача сертификата на МС-21 планируется до конца 2020 года. Плановые сроки по сертификации двигателя и самолета в Европе – 2020 и 2021 годы соответственно. Эти сроки вполне сопоставимы со сроками сертификации, проведенными нашими предшественниками в EASA, типа самолета SSJ100, что заняло шесть с половиной лет", – сказал Нерадько, отвечая на вопрос о том, какая конкретно техника сертифицирована.
По его мнению, наличие каких-то ранее заключенных соглашений существенно не влияет на сроки сертификации за рубежом. "EASA и американская Федеральная авиационная администрация (FAA) очень тщательно относятся к вопросам сертификации, а после истории с Boeing MAX, думаю, процедуры станут еще более тщательными. Это и для нас очень хороший урок, чтобы мы тоже тщательно относились к тем документам, которые выдаются другими авиационными администрациями, тщательно проверяли результаты испытаний", – отметил руководитель Росавиации.
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Кроме того, он добавил, что Росавиация с 2015 года проделала работу по восстановлению сертификата типа на Ми-171, что позволило продолжить экспортные поставки вертолетов этого типа на рынок Китая.
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".
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1 июня 2017, 18:00
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
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МС-21РосавиацияМежгосударственный авиационный комитетРоссияАлександр НерадькоЭкономика
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