Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

"С каждым годом приходилось увеличивать финансирование на ее (старой елки. — Прим. ред.) ремонт. Она имела гарантию три года. С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов, <...> 30 процентов ветвей не работает. Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300-400-500 тысяч рублей", — заявил градоначальник.