Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
"С каждым годом приходилось увеличивать финансирование на ее (старой елки. — Прим. ред.) ремонт. Она имела гарантию три года. С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов, <...> 30 процентов ветвей не работает. Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300-400-500 тысяч рублей", — заявил градоначальник.
Он отметил, что Кемерово обновляется, "идет вперед", поэтому у города должна была появиться новая, высокотехнологичная ель, которая имеет стальной каркас, около 1,9 тысячи веток, 239 тысяч светодиодов и соответствует современным требованиям к конструкциям.
"Она имеет более тысячи программ, и каждый день можно программы менять, можно выводить надписи, <...> узоры", — пояснил Середюк.
Середюк также подчеркнул, что елка, купленная для Кемерово, — не самая дорогая. По его словам, на сайте производителя были новогодние деревья и за 29 миллионов рублей, и за 35 миллионов.