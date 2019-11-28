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РИА Новости

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

08:49 28.11.2019 (обновлено: 15:05 28.11.2019)
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© Группа "6 рукопожатий Кемерово" во ВКонтактеНовая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
© Группа "6 рукопожатий Кемерово" во ВКонтакте
КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.

"С каждым годом приходилось увеличивать финансирование на ее (старой елки. — Прим. ред.) ремонт. Она имела гарантию три года. С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов, <...> 30 процентов ветвей не работает. Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300-400-500 тысяч рублей", — заявил градоначальник.

Он отметил, что Кемерово обновляется, "идет вперед", поэтому у города должна была появиться новая, высокотехнологичная ель, которая имеет стальной каркас, около 1,9 тысячи веток, 239 тысяч светодиодов и соответствует современным требованиям к конструкциям.
"Она имеет более тысячи программ, и каждый день можно программы менять, можно выводить надписи, <...> узоры", — пояснил Середюк.
Середюк также подчеркнул, что елка, купленная для Кемерово, — не самая дорогая. По его словам, на сайте производителя были новогодние деревья и за 29 миллионов рублей, и за 35 миллионов.
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Илья СередюкКемеровоОбщество
Популярные комментарии
Блин дороговато, нашли бы место и посадили бы живую многоразовую.
28 ноября, 09:24
валера удовиченко
20090305
Это просто праздник какой-то! (((((
28 ноября, 10:35
Aмон Ра
83673141110
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