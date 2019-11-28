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РИА Новости

Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей

08:30 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПолки с детским питанием в гипермаркете
Полки с детским питанием в гипермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Полки с детским питанием в гипермаркете . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Роскачество проверило яблочною пюре для детского питания 24 торговых марок и обнаружило в десяти образцах следы пестицидов, говорится в сообщении организации.
"Исследование показало, что в продукции 14 торговых марок нет пестицидов. При этом в продукции 10 торговых марок выявлены следовые количества таких пестицидов как: пириметанил, флудиоксонил, ацетамиприд, карбендазим, пропаргит, тиабендазол", - говорится в сообщении.
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Скрининг продукции проходил на наличие более 100 видов препаратов. Однако, так как содержание обнаруженных пестицидов в настоящее время в России не нормируется и не контролируется, все пюре соответствуют обязательным требованиям, отмечается в сообщении.
Из проверяемых торговых марок 12 произведены на территории России, 5 – в Белоруссии, пюре двух торговых марок - из Испании, по одному бренду - из Латвии, Польши, Сербии, Чехии и Шотландии. Стоимость яблочного пюре на момент закупки составила от 10,32 до 104,79 рубля за 100 граммов.
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"Согласно итогам исследования, вся продукция признана абсолютно безопасной", - говорится в сообщении. Эксперты не обнаружили примеси растительного происхождения, консерванты, синтетические красители, сахарозаменители и подсластители.
Крахмал содержался в продукции только одной торговой марки, она же, из-за наличия в ее составе сахарозы, оказалась самой сладкой. В одном образце содержание углеводов оказалось выше заявленного в маркировке.
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