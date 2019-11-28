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РИА Новости

В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре

08:13 28.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Доследственная проверка проводится после гибели трех человек, в том числе двух детей, при пожаре в частном доме в иркутском поселке, сообщает ГУ МЧС региона.
ЧП произошло во вторник в селе Малая Кочерма Куйтунского района Иркутской области: загорелся жилой дом на улице Молодежная.
"На пожаре погибли трое человек: мужчина 47 лет и двое его сыновей 2 и 5 лет. По факту пожара проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, в одноэтажном деревянном доме жила семья из пяти человек: родители и трое детей. Днём во вторник соседи увидели, что из дома идет дым. Они разбили окно, но из-за сильного задымления не смогли попасть в помещение. Дверь была заперта изнутри, горели стены и потолочное перекрытие. Прибывшие на место пожарные, справившись с огнем, обнаружили останки троих погибших.
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В ходе проверки выяснилось, что ушедшая из дома до пожара дочь погибшего чувствовала резкий запах горелой электропроводки. В пристрое к основному зданию находился электрощит, где ранее уже происходило короткое замыкание.
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МЧС РФИркутская областьРоссияПроисшествия
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