В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Доследственная проверка проводится после гибели трех человек, в том числе двух детей, при пожаре в частном доме в иркутском поселке, сообщает ГУ МЧС региона.

ЧП произошло во вторник в селе Малая Кочерма Куйтунского района Иркутской области: загорелся жилой дом на улице Молодежная.

"На пожаре погибли трое человек: мужчина 47 лет и двое его сыновей 2 и 5 лет. По факту пожара проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в одноэтажном деревянном доме жила семья из пяти человек: родители и трое детей. Днём во вторник соседи увидели, что из дома идет дым. Они разбили окно, но из-за сильного задымления не смогли попасть в помещение. Дверь была заперта изнутри, горели стены и потолочное перекрытие. Прибывшие на место пожарные, справившись с огнем, обнаружили останки троих погибших.