В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем

КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на перегоне Юрга-1 – Тутальская в Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на перегоне Юрга-1 – Тутальская в Кузбассе , задерживаются два пассажирских поезда, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

"В четверг, 28 ноября, в 01:45 (мск) на 3496-м км перегона Юрга-1 – Тутальская Кузбасского региона железной дороги в результате несанкционированного выезда водителя легкового автомобиля на железнодорожные пути произошло его столкновение с грузовым поездом. Машинист встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему второму пути, заметив машину, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход тележки одного вагона в грузовом поезде №1052", – говорится в сообщении.

На месте инцидента работают специалисты железной дороги, восстановительный поезд. Причины происшествия выясняются.

"Из-за данного инцидента на 37 минут задержан пассажирский поезд №91 Северобайкальск – Москва, на 21 минуту поезд №99 Владивосток – Москва", – уточняет ведомство.

Полицейские установили личность водителя Hyundai Solaris, который скрылся с места происшествия. Им оказался 24-летний местный житель. "В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту данного ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.