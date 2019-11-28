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РИА Новости

В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем

08:07 28.11.2019 (обновлено: 10:31 28.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на перегоне Юрга-1 – Тутальская в Кузбассе, задерживаются два пассажирских поезда, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
"В четверг, 28 ноября, в 01:45 (мск) на 3496-м км перегона Юрга-1 – Тутальская Кузбасского региона железной дороги в результате несанкционированного выезда водителя легкового автомобиля на железнодорожные пути произошло его столкновение с грузовым поездом. Машинист встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему второму пути, заметив машину, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход тележки одного вагона в грузовом поезде №1052", – говорится в сообщении.
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"Из-за данного инцидента на 37 минут задержан пассажирский поезд №91 Северобайкальск – Москва, на 21 минуту поезд №99 Владивосток – Москва", – уточняет ведомство.
Полицейские установили личность водителя Hyundai Solaris, который скрылся с места происшествия. Им оказался 24-летний местный житель. "В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту данного ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", которая влечет лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
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