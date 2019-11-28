Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Ученики старших классов школы №3 села Хороль в Ученики старших классов школы №3 села Хороль в Приморье, где разлилась ртуть, в четверг начали заниматься в соседней школе №1, сообщила РИА Новости уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Ирина Медведева.

В школе №3 в понедельник разлилась ртуть из банки, которую принес ученик седьмого класса. В школе проводилась эвакуация. По данным организации "Примтехнополис", занимающейся утилизацией опасных отходов, концентрация ртути в учебном заведении более чем в 80 раз превышает норму. По данным властей района, ртуть мальчик нашел в заброшенном гараже. Школа закрыта, специалисты устраняют последствия инцидента.

"Все ученики из закрытой на демеркуризацию школы временно переведены в соседнюю. Сегодня к занятиям в школе №1 приступили старшеклассники - готовились к сочинению. Учеба у них будет проходить, как и в родной школе, в первую смену... Школьники других классов будут заниматься здесь во вторую смену", - сказала Медведева.