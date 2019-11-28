Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Для минимального вреда для здоровья мужчинам следует ограничить употребление чистого алкоголя до 24 граммов в день, а женщинам – до 12 граммов. К такому выводу пришли немецкие ученые, пишет журнал Для минимального вреда для здоровья мужчинам следует ограничить употребление чистого алкоголя до 24 граммов в день, а женщинам – до 12 граммов. К такому выводу пришли немецкие ученые, пишет журнал Focus

Уточняется, что суточный максимум для женщин эквивалентен 0,3 литра пива или бокалу вина, а для мужчин – 0,6 литра пива или двум бокалам вина.

Специалисты рекомендуют вовсе отказаться от спиртного для сохранения здоровья. Дело в том, что употребление алкоголя препятствует усвоению витаминов и питательных веществ в организме, что повышает риск развития опасных заболеваний, в том числе рака.