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РИА Новости

Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

07:47 28.11.2019 (обновлено: 17:51 28.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДегустации вина
Дегустации вина
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Для минимального вреда для здоровья мужчинам следует ограничить употребление чистого алкоголя до 24 граммов в день, а женщинам – до 12 граммов. К такому выводу пришли немецкие ученые, пишет журнал Focus.
Уточняется, что суточный максимум для женщин эквивалентен 0,3 литра пива или бокалу вина, а для мужчин – 0,6 литра пива или двум бокалам вина.
Специалисты рекомендуют вовсе отказаться от спиртного для сохранения здоровья. Дело в том, что употребление алкоголя препятствует усвоению витаминов и питательных веществ в организме, что повышает риск развития опасных заболеваний, в том числе рака.
Они призвали совсем не употреблять алкоголь хотя бы два дня в неделю.
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Здоровье - ОбществоОткрытия - РИА Наука
Популярные комментарии
А я то думаю, зачем сейчас пиво разливают в тару по 0,45. Оказывается покупаем с женой 2 бутылки, ей 0,3, да мне 0,6. Маласы, спесыалисты.
28 ноября, 08:01
Никита Ермаков
8150003
Совсем отказаться от алкоголя, это нанести вред государству, вред бюджету страны. Если хоть на минуту задуматься, сколько всего завязано на алкобизнесе, это уму не постяжимо. И если бы вдруг, на завтра все бросили пить, это всё, амба. Крах экономике страны. Полный крах. Так что, враги эти ваши "специалисты". Враги государства.
28 ноября, 07:52
Никита Ермаков
5101006
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