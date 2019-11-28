Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили вопросы границы

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии и Таджикистана Президент Киргизии и Таджикистана Сооронбай Жээнбеков Эмомали Рахмон обсудили вопросы границы, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского лидера.

Встреча глав государств прошла накануне в Бишкеке, куда Рахмон прибыл для участия в саммите ОДКБ. Как заявили в пресс-службе, главы государств "обсудили широкий спектр актуальных вопросов сотрудничества между Киргизией и Таджикистаном, определили перспективы двустороннего взаимодействия".

"Жээнбеков и Рахмон акцентировали внимание на необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества между странами по широкому кругу вопросов, в том числе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы", - заявили в аппарате президента.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Последний инцидент на границе с применением оружия произошел в середине сентября из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения.

Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.