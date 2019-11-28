Восемь кадетов остаются в больнице в Иркутской области после ДТП

ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Восемь воспитанников Усольского кадетского корпуса остаются в больнице после ДТП с перевозившим их автобусом в Восемь воспитанников Усольского кадетского корпуса остаются в больнице после ДТП с перевозившим их автобусом в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В среду вблизи поселка Тельма Иркутской области столкнулись автомобиль Тoyota Premiо и пассажирский автобус, перевозивший воспитанников Усольского кадетского корпуса. В результате столкновения пострадали 10 детей, воспитатель и водитель седана.

"В Усольской городской больнице остаются восемь детей и водитель. Еще два ребенка и женщина-воспитатель переведены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.