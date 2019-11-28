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РИА Новости

Восемь кадетов остаются в больнице в Иркутской области после ДТП

07:36 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Восемь воспитанников Усольского кадетского корпуса остаются в больнице после ДТП с перевозившим их автобусом в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В среду вблизи поселка Тельма Иркутской области столкнулись автомобиль Тoyota Premiо и пассажирский автобус, перевозивший воспитанников Усольского кадетского корпуса. В результате столкновения пострадали 10 детей, воспитатель и водитель седана.
"В Усольской городской больнице остаются восемь детей и водитель. Еще два ребенка и женщина-воспитатель переведены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что у детей легкие травмы, их состояние удовлетворительное, водитель находится в состоянии средней степени тяжести.
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