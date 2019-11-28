СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии

ЯКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Тесты ДНК не могут определить геном щенка возрастом в 18 тысяч лет, обнаруженного в мерзлом грунте на территории Абыйского улуса Тесты ДНК не могут определить геном щенка возрастом в 18 тысяч лет, обнаруженного в мерзлом грунте на территории Абыйского улуса Якутии в 2018 году, сообщает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета.

В пятницу в пресс-службе университета рассказали со ссылкой на издание The Siberian Times о том, что "ученые шведского центра палеонтологии провели первоначальное исследование генома 18-тысячелетнего щенка из Якутии – тесты ДНК не смогли определить, был ли он волком или собакой".

Щенок был обнаружен в августе 2018 года внутри кома мерзлого грунта в 40 километрах выше по течению реки Индигирка от поселка городского типа Белая гора на реке Буор-Юрях. Благодаря вечной мерзлоте у него сохранились усы, ресницы, шерсть и бархатный нос. Примерный возраст на момент гибели – менее двух месяцев: у щенка присутствуют молочные зубы. Причина смерти не определена.

Инженер-исследователь института прикладной экологии Севера СВФУ Сергей Федоров признался, что результаты ДНК интригуют.

"Что, если это собака – возможно, одно из самых древних домашних животных, сосуществовавшее рядом с человеком? Нам не терпится получить результаты дальнейших испытаний. Они могут приблизить разгадку происхождения собак из позднеплейстоценовых волков", – приводятся его слова.

Ученые предполагают, что исследуемый щенок – детеныш волка либо собаки, либо так называемой волчьей собаки. Серые волки и собаки отличались от видов волков, вымерших около 15-40 тысяч лет назад. Прошлым летом исследования, опубликованные в Nature Communications, отодвинули вероятные даты одомашнивания, предполагая, что собаки были одомашнены всего один раз: 20, но, вероятно, 40 тысяч лет назад. На основе фрагментов скелетов собак на стоянке ученые произвели реконструкцию внешнего вида – собаки мезолита по весу и росту оказались похожими на современных ездовых собак. Следующими находками являются Туматские щенки, найденные в 2011 и 2015 годах в окрестностях села Тумат Усть-Янского района Якутии.