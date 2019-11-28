Попавший в ДТП мэр Тулуна приступит к работе в понедельник

Вечером в субботу Карих за рулем автомобиля столкнулся со стоящим на обочине грузовиком. В ДТП погибла его жена. Сам мэр от госпитализации отказался. По факту аварии СК проводит доследственную проверку. Ларису Карих похоронили 26 ноября.

"Юрий Владимирович до конца текущей недели в отпуске. 29 и 30 ноября в Тулуне будут проходить открытые встречи жителей, получивших сертификаты после наводнения, с застройщиками новых домов. Он не будет присутствовать. К своим должностным обязанностям приступит в ближайший понедельник", - сказал собеседник агентства.