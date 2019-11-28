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РИА Новости

В Госдуме хотят ввести льготы для инвалидов на платных трассах

06:39 28.11.2019 (обновлено: 11:35 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Люди с инвалидностью могут получить право безвозмездно пользоваться платными трассами, рассказал RT автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
По его словам, сейчас депутаты готовят поправки, которые позволят ввести бесплатный проезд для автомобилей с персонифицированным знаком "Инвалид".

"В России выдаются персонифицированные знаки инвалидам, которые сами управляют автомобилем, или тем, кто перевозит детей-инвалидов. При этом они могут бесплатно пользоваться платным паркингом. Мы же считаем, что данные льготы можно распространить и на платные трассы, что станет серьезной мерой поддержки для этой категории граждан", — сказал Нилов.

Депутат подчеркнул, что с июля следующего года информация об автомобилях, оборудованных знаком "Инвалид", будет храниться в федеральном реестре.
Он также выразил уверенность, что решить вопрос о бесплатном проезде для инвалидов будет технически несложно, и пообещал, что, как только законопроект будет готов, его направят в правительство.
Владимир Путин
Вчера, 19:35
Путин запустил движение по скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург
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Ярослав НиловГосдума РФРоссияЖизнь без преградОбщество
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