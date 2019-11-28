В Госдуме хотят ввести льготы для инвалидов на платных трассах

По его словам, сейчас депутаты готовят поправки, которые позволят ввести бесплатный проезд для автомобилей с персонифицированным знаком "Инвалид".
"В России выдаются персонифицированные знаки инвалидам, которые сами управляют автомобилем, или тем, кто перевозит детей-инвалидов. При этом они могут бесплатно пользоваться платным паркингом. Мы же считаем, что данные льготы можно распространить и на платные трассы, что станет серьезной мерой поддержки для этой категории граждан", — сказал Нилов.
Депутат подчеркнул, что с июля следующего года информация об автомобилях, оборудованных знаком "Инвалид", будет храниться в федеральном реестре.
Он также выразил уверенность, что решить вопрос о бесплатном проезде для инвалидов будет технически несложно, и пообещал, что, как только законопроект будет готов, его направят в правительство.