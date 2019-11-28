СМИ: в Турции арестовали воров, проникших в дом патриарха Варфоломея

АФИНЫ, 28 ноя - РИА Новости. Турецкая полиция арестовала четырех взломщиков, забравшихся несколько дней назад в дом Турецкая полиция арестовала четырех взломщиков, забравшихся несколько дней назад в дом Константинопольского патриарха Варфоломея, в перестрелке ранены двое воров, сообщает издание Huberturk

Неизвестные в масках забрались в дом Варфоломея вечером в субботу, 16 ноября, когда он был на встрече с греческими соотечественниками. Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в дом, в котором находилась экономка, заметившая взломщиков.

"Воры, забравшиеся в дом фанарского греческого патриарха Варфоломея, пойманы", - сообщила газета в среду вечером.

В Турции Варфоломея называют фанарским патриархом – по названию района, где расположена его резиденция.

По информации газеты, личности четырех воров были установлены и в результате спецоперации они задержаны в районе Мальтепе Стамбула. Во время задержания произошла перестрелка, двое воров ранены и госпитализированы, двое арестованы, пишет газета.