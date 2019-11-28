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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

СМИ: в Турции арестовали воров, проникших в дом патриарха Варфоломея

06:05 28.11.2019 (обновлено: 12:10 28.11.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
АФИНЫ, 28 ноя - РИА Новости. Турецкая полиция арестовала четырех взломщиков, забравшихся несколько дней назад в дом Константинопольского патриарха Варфоломея, в перестрелке ранены двое воров, сообщает издание Huberturk.
Неизвестные в масках забрались в дом Варфоломея вечером в субботу, 16 ноября, когда он был на встрече с греческими соотечественниками. Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в дом, в котором находилась экономка, заметившая взломщиков.

"Воры, забравшиеся в дом фанарского греческого патриарха Варфоломея, пойманы", - сообщила газета в среду вечером.

В Турции Варфоломея называют фанарским патриархом – по названию района, где расположена его резиденция.
По информации газеты, личности четырех воров были установлены и в результате спецоперации они задержаны в районе Мальтепе Стамбула. Во время задержания произошла перестрелка, двое воров ранены и госпитализированы, двое арестованы, пишет газета.
Расследование продолжается, сообщает газета.
Патриарх Константинопольский Варфоломей
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)ТурцияСтамбулПроисшествияВ мире
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