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РИА Новости

Эксперт дал советы, как уберечь свой кошелек в "Черную пятницу"

06:01 28.11.2019
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© Fotolia / alimyakubovПокупки в интернете
Покупки в интернете
© Fotolia / alimyakubov
Покупки в интернете. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Поддельные скидки, некачественный или бракованный товар - одни из самых популярных явлений в сезон массовых распродаж, в том числе в "Черную пятницу"; избежать таких маркетинговых уловок можно своевременной проверкой цен и состояния товара, рассказал РИА Новости основатель и гендиректор "Фотосклад.ру" Алексей Банников.
Одна из крупнейших онлайн-распродаж в году - "Черная пятница" - стартует в России 29 ноября и продлится по 1 декабря. В эти дни россияне смогут купить с большими скидками одежду, обувь, украшения, электронику, туристические и страховые услуги, мебель, абонементы в спортзал и даже загородные дома. На интернет-площадках в акции примут участие более 300 компаний. Среди них Ozon, Wildberries, "Беру", "Эльдорадо", "М.Видео", "Ситилинк", "Техпорт", "Связной", "О'кей", "Перекресток", "Иль де Ботэ" и другие.
По словам эксперта, не все компании, которые запускают подобные акции, на самом деле стремятся использовать скидки, чтобы распродать продукцию. "Самое популярное явление - это поддельные скидки. Покупатель психологически реагирует на плашки -50%, -70% и указания старой цены рядом с новой. Если до этого он не видел старую цену или не сравнивает стоимость в одном магазине с другими, то, разумеется, складывается впечатление невероятных скидок. На деле же он купит товар по цене дешевле на 10% или вообще по той же, что была раньше", - отметил он.
"Некоторые недобросовестные ритейлеры используют акцию для того, чтобы сбыть некачественный или бракованный товар, без ведома покупателя. Если вы подозреваете, что оказались в такой ситуации, то распаковку осуществляйте сразу по прибытии службы доставки, желательно записывая процесс на видео. Сразу же проверьте качество и отсутствие повреждений. В первую очередь всегда следите за тем, чтобы упаковка не была вскрыта", - добавил Банников.
Покупатели в универмаге Walmart во время черной пятницы, США
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Эксперт советует всегда заходить на официальный сайт ритейлера и не совершать покупки через формы в электронных письмах. "Проверяйте адрес письма и заходите на сайт через адресную строку, вбивая сайт магазина вручную. Ни в коем случае не вводите данные банковских карт никуда, кроме официальных систем платежа. Не сообщайте никаких данных о карте в ответе на письмо. Если что-то в системе показалось подозрительным, лучше просто не иметь дела с компанией", - перечислил он.
Банников также рекомендует читать перед покупкой отзывы о магазине и всегда заранее выбирать товар. "Чтобы не стать жертвой мошенников и не попасться на удочку маркетологов, лучше всего заранее выбирать товар, который интересует, и ждать снижения цены на него. В таком случае вы будете знакомы с товаром, и размер скидки будете знать точно", - пояснил эксперт.
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Черная пятницаРоссияОбщество
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