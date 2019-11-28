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РИА Новости

Ученые рассказали, почему опасно жить в квартирах и домах

05:59 28.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДом под заселение по программе реновации в Москве
Дом под заселение по программе реновации в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Домашняя среда подходит для распространения особо опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, пишет MedicalXpress.
В ходе исследования специалисты изучили образцы, полученные из ноздрей, подмышек и паха людей, живущих в домах, в которых также жили дети, прошедшие курс лечения от стафилококка. Кроме того, изучались образцы домашних животных. Оказалось, что бактерия есть у половины людей и трети питомцев.
Стафилококк нашли на дверных ручках холодильника, смесителях для раковины, столешницах в ванной, простынях, полотенцах, выключателях света, телефонах, компьютерных клавиатурах и мышках.
Исследователи посоветовали чаще мыть руки после туалета, а также перед приготовлением и приемом пищи, поскольку это снижает вероятность распространения бактерии. Кроме того, рекомендуется дважды в день чистить зубы и отказаться от приема ванны в пользу душа.
Опунция
15 ноября, 03:00
Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
2752108478
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