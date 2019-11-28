Правительство России рассмотрит поправки в закон о гражданстве

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство России в четверг рассмотрит законопроект, исключающий для категории людей нетрудоспособность из числа условий для получения российского гражданства в упрощенном порядке, сообщила пресс-служба кабмина.
Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 27 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".
"Законопроектом предлагается исключить такое обязательное условие, как нетрудоспособность, для иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории РФ и имеющих дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, документ предлагает принимать решения о приобретении гражданства РФ по заявлениям законных представителей в отношении детей, достигших 18 лет в период рассмотрения их заявлений.