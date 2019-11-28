Правительство России рассмотрит поправки в закон о гражданстве

"Законопроектом предлагается исключить такое обязательное условие, как нетрудоспособность, для иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории РФ и имеющих дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами РФ", - говорится в сообщении.