Врачи из России начали работать в больнице в сирийском городе Камышлы

КАМЫШЛЫ (Сирия), 28 ноя - РИА Новости. Очередной медицинский отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Очередной медицинский отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии , передает корреспондент РИА Новости.

Для работы в Заевфратье прибыли специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко.

По случаю начала работы российских военных медиков у районной больницы прошел торжественный митинг, который собрал более 300 горожан.

"В поликлинике населенного пункта Камышлы приступают к работе русские врачи. На дружественную сирийскую землю прибыл медицинский отряд в составе лучших специалистов медицинской службы министерства обороны РФ. Мы готовы оказать квалифицированную помощь всем жителям вашего города, которые в ней нуждаются. Всем добро пожаловать", - сказал собравшимся заместитель командира медицинского отряда подполковник медицинской службы Вадим Кузьмин.

Российские врачи уже приступили к работе и принимают местных жителей. Медицинский отряд обладает всеми необходимыми силами и средствами для оказания помощи, в том числе специализированной.