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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-28T05:45+0300
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РИА Новости

Врачи из России начали работать в больнице в сирийском городе Камышлы

05:45 28.11.2019
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© Sputnik / Sertaç KayarСитуация на границе Нусайбин – Камышлы
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
© Sputnik / Sertaç Kayar
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы. Архивное фото
КАМЫШЛЫ (Сирия), 28 ноя - РИА Новости. Очередной медицинский отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Для работы в Заевфратье прибыли специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко.
По случаю начала работы российских военных медиков у районной больницы прошел торжественный митинг, который собрал более 300 горожан.
"В поликлинике населенного пункта Камышлы приступают к работе русские врачи. На дружественную сирийскую землю прибыл медицинский отряд в составе лучших специалистов медицинской службы министерства обороны РФ. Мы готовы оказать квалифицированную помощь всем жителям вашего города, которые в ней нуждаются. Всем добро пожаловать", - сказал собравшимся заместитель командира медицинского отряда подполковник медицинской службы Вадим Кузьмин.
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Российские врачи уже приступили к работе и принимают местных жителей. Медицинский отряд обладает всеми необходимыми силами и средствами для оказания помощи, в том числе специализированной.
Кроме того, на базе полевого военного госпиталя сформированы две выездные бригады врачей, которые смогут оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов, выезжая туда в составе колонн с гуманитарным грузом.
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Война в СирииМинистерство обороны РФСирияРоссияВ мире
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