Китай пригрозил США контрмерами из-за закона, связанного с Гонконгом

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Китая в ответ на новый американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" пригрозило США контрмерами.
Президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга - "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.
Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы "неприкрытым гегемонистским поведением" и серьезным вмешательством во внутренние дела Китая.
"Мы советуем США не стоять на своем, иначе Китаю придется предпринять серьезные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, свыше 1,5 тысяч были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.