Китай пригрозил США контрмерами из-за закона, связанного с Гонконгом

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Китая в ответ на новый американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" пригрозило США контрмерами.

Президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга - "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.

Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы "неприкрытым гегемонистским поведением" и серьезным вмешательством во внутренние дела Китая.

"Мы советуем США не стоять на своем, иначе Китаю придется предпринять серьезные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.