Доминиканская компания-перевозчик назвала виновного в ДТП с россиянами

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

МЕХИКО, 28 ноя — РИА Новости. В доминиканской транспортной компании Monumental заявили, что авария с россиянами произошла из-за того, что в правую заднюю часть автобуса врезался грузовик, который ехал по встречной полосе.

"Грузовик двигался беспорядочно, перемещаясь из одной полосы в другую <...>. Автобус объезжал его слева, когда получил удар по задним колесам справа", — говорится в сообщении, которое цитирует местное издание Listin Diario.

Как заявил перевозчик, у водителя автобуса, которого в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Санто-Доминго, безупречная репутация и большой стаж, он проходил все курсы повышения квалификации и неоднократно сдавал тест на наркотики.

В Monumental подчеркнули, что гордятся действиями своего сотрудника, которые, как утверждается, помогли предотвратить более серьезные последствия.

Там также отметили, что вся техника компании находится в исправном состоянии и оснащена необходимыми системами безопасности пассажиров.

ДТП в Доминикане

Во вторник ехавший в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с грузовиком и опрокинулся. В салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет.

По последней информации Ростуризма, шестеро из 25 находящихся в больницах остаются в тяжелом состоянии. Тринадцать туристов уже вернулись или ожидают вылета в Россию.