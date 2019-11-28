В Приморье застрелили казачьего атамана

По его данным, инцидент произошел в селе Барабаш Хасанского района. Тело 37-летнего местного жителя с огнестрельным ранением обнаружили у его дома на улице Центральной.

На месте происшествия работают сотрудники СК и МВД. Они провели осмотр, изъяли гильзы от патронов и другие предметы.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора Барабашевский Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков". Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости эту информацию.