В Приморье застрелили казачьего атамана

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. В Приморском крае застрелили казачьего атамана, сообщает региональный главк Следственного комитета.
По его данным, инцидент произошел в селе Барабаш Хасанского района. Тело 37-летнего местного жителя с огнестрельным ранением обнаружили у его дома на улице Центральной.
На месте происшествия работают сотрудники СК и МВД. Они провели осмотр, изъяли гильзы от патронов и другие предметы.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора Барабашевский Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков". Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости эту информацию.
Местные СМИ сообщают, что убийство могло произойти на почве конфликтов в бизнесе.