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РИА Новости

СМИ: Минюст США не обнаружил внедрения агентов ФБР в штаб Трампа

05:31 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Дональд Трамп на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц не нашел доказательств, что ФБР пыталось внедрить агентов и информаторов в штаб президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2016 году, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее сообщалось, что минюст США расследует деятельность бывшего сотрудника ФБР, подозревающегося в фальсификации документа, связанного со слежкой за Картером Пейджем, советником в предвыборном штабе Дональда Трампа в 2016 году.
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Как отметили источники, Хоровиц не обнаружил свидетельств в пользу того, что экс-агенту ЦРУ Стефану Халперу, которого СМИ считают информатором ФБР, было поручено внедриться в предвыборную кампанию Трампа. В то же время, генеральный инспектор минюста США установил, что Халпер встречался с сотрудниками штаба Трампа Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы "получить информацию об их связях с Россией".
Согласно источникам, Хоровиц и его команда проверили других информаторов ФБР и не нашли доказательств, что те собирали информацию о кампании Трампа.
Доклад генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Хоровица по обвинениям в злоупотреблении постановлениями Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) во время выборов в 2016 году будет опубликован 9 декабря.
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Ранее в мае 2018 года президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиций выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. СМИ сообщали, что тайным информатором ФБР в расследовании "связей с РФ" в отношении членов предвыборного штаба Трампа был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер. Вывод был сделан на основе анализа выпущенных ранее публикаций в американских СМИ об этом тайном информаторе, имя которого, по требованию ФБР, не называлось.
Спецпрокурор Роберт Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
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Картер ПейджДональд ТрампМинистерство юстиции СШАФедеральное бюро расследований СШАСШАВ мире
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