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РИА Новости

Саркози заявил об упадке Запада

05:14 28.11.2019 (обновлено: 13:41 28.11.2019)
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© AP Photo / Thibault CamusЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози
© AP Photo / Thibault Camus
Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил об упадке Запада. Видео с его выступлением в Университете Франсиско де Витория в Мадриде опубликовано на сайте газеты Mundo.
"На протяжении веков мировая ось проходила на Западе, а сегодня она сместилась на Восток. Из семи миллиардов человек, населяющих планету, четыре миллиарда живут в Азии, а в центре — лишь 800 миллионов. Мы уже не мировая ось, и для этого есть демографические причины", — сказал политик.
По его мнению, кризис Евросоюза вызван устаревшими идеями. Так, отметил экс-президент, не может быть единой Европы из 27 стран. Вместо этого он видит "четыре Европы": Шенгена, евро, обороны и союза, поэтому призывает отказаться от старых концепций и думать о "будущих Европах". Эта ситуация, подчеркнул Саркози, привела, в частности, к Brexit, который он назвал "безумием, драмой и историческим противоречием".
"Европе следует перестать быть неподвижной в изменчивом мире. Гражданам нужно знать, куда они идут. Нам нужна мечта. Из-за бездействия обладателями мечты становятся другие. И у старой европейской цивилизации все еще есть мечты и амбиции. Она не хочет умирать", — добавил экс-президент.
Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
3 ноября 2018, 02:11
Саркози рассказал о непредвиденном эффекте антироссийских санкций
Одним из симптомов упадка Запада бывший лидер Франции назвал избрание президентом США Дональда Трампа. По словам Саркози, ему нравится видеть Соединенные Штаты сильной державой, "которая бы указывала путь", однако он признался, что "никогда не считал, что посты в твиттере могут сделать кого-либо сильным".
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Дональд ТрампЕвросоюзЕвропаАзияСШАНиколя СаркозиВ мире
Популярные комментарии
Ну-ну, опять Закат Европы? Смешно при таком-то уровне жизни.
28 ноября, 05:22
хелл вайс
4000017
Вот и Саркози о том же - об упадке западной "либеральной идеи". Как только Европа поймёт, что США им не друг, а Россия - не враг, то жизнь в мире начнёт налаживаться.
28 ноября, 06:06
eldeckel
1110000
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