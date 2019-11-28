МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Бывший президент Франции Бывший президент Франции Николя Саркози заявил об упадке Запада. Видео с его выступлением в Университете Франсиско де Витория в Мадриде опубликовано на сайте газеты Mundo

"На протяжении веков мировая ось проходила на Западе, а сегодня она сместилась на Восток. Из семи миллиардов человек, населяющих планету, четыре миллиарда живут в Азии, а в центре — лишь 800 миллионов. Мы уже не мировая ось, и для этого есть демографические причины", — сказал политик.

По его мнению, кризис Евросоюза вызван устаревшими идеями. Так, отметил экс-президент, не может быть единой Европы из 27 стран. Вместо этого он видит "четыре Европы": Шенгена, евро, обороны и союза, поэтому призывает отказаться от старых концепций и думать о "будущих Европах". Эта ситуация, подчеркнул Саркози, привела, в частности, к Brexit, который он назвал "безумием, драмой и историческим противоречием".

"Европе следует перестать быть неподвижной в изменчивом мире. Гражданам нужно знать, куда они идут. Нам нужна мечта. Из-за бездействия обладателями мечты становятся другие. И у старой европейской цивилизации все еще есть мечты и амбиции. Она не хочет умирать", — добавил экс-президент.