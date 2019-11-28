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РИА Новости

Диетолог объяснила пользу мяса индейки по случаю Дня Благодарения

04:46 28.11.2019
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© AP Photo / Larry CroweИндейка
Индейка
© AP Photo / Larry Crowe
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Приготовленное мясо индейки менее жирно, чем говядина или свинина, ее лучше запекать и подавать с брокколи и другими овощами, посоветовала РИА Новости диетолог из Нью-Йорка, основатель компании Amy Gorin Nutrition Эми Горин (Amy Gorin).
В четверг, 28 ноября США отмечают День Благодарения, главным блюдом на столе в американских семьях в этот день традиционно станет внушительных размеров индейка.

"Белое мясо индейки – это полезный белок, который сопоставим с белым мясом курицы. В нем вы определенно получаете меньше насыщенных жиров, чем в красном мясе", - отмечает диетолог.

По ее словам, в 85 граммах готовой индейки содержится лишь полграмма насыщенного жира, тогда как в равном количестве красного мяса (свинина, говядина и др.) содержится почти четыре грамма так называемого "плохого" жира.
Горин рекомендует хозяйкам запекать индейку. "Запекание – хороший способ приготовления индейки", - отмечает эксперт в области здорового питания.
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Согласно статистике, представленной накануне Дня Благодарения изданием Wallet Hub, 88% американцев на ужин в этот день планируют потреблять индейку. При этом лишь 39% жителей страны признаются, что индейка является их любимым блюдом в этот день. Как сообщает издание, 79% жителей США в День Благодарения в качестве гарнира получат картофельное пюре или то, чем была фарширована запеченая индейка, а 62% на десерт ждет тыквенный пирог или пирог из батата.
При этом диетолог предлагает подавать индейку в сочетании с запеченной спаржей или запеканкой из кабачка и спагетти, а в качестве холодного блюда рекомендует салат из брокколи или средиземноморский овощной салат с черносливом, на десерт в День Благодарения или другой осенне-зимний праздник диетолог предлагает хозяйкам испечь кексы с корицей.
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