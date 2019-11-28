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РИА Новости

Минприроды прописало правила работы приютов для животных

04:41 28.11.2019 (обновлено: 11:38 28.11.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСобака в приюте для бездомных животных в Москве
Собака в приюте для бездомных животных в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минприроды разработало новые методические указания по организации работы приютов для животных, которые обязывают владельцев определять вместимость приютов, размеры клеток, а также допускают возможность оказания платных услуг и учитывать региональные особенности инфраструктуры обращения с животными, говорится в документе ведомства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Настоящий документ устанавливает указания по организации деятельности приютов для животных (далее - приюты) и установлению норм содержания животных в них, в соответствии с которыми органы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают правила организации деятельности приютов и установления норм содержания животных в них (далее - правила)", - говорится в документе.
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Как уточняется в методических указаниях, приюты должны указывать в правилах своей работы: предельное количество животных, размеры вольеров и будок, а также размеры проходов между помещениями, где содержатся животные.
Кроме того, указания позволяют устанавливать с учетом региональных особенностей требования к размещению приюта и обустройству помещений, используемых для приема животных, их временного и постоянного содержания, требования к температурно-влажностному режиму, освещенности и вентиляции помещений приюта, а также к их водоснабжению и водоотведению.
Корректировки с учетом положения дел в субъектах были внесены в соответствии с рекомендациями заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева.
Существующая система обращения с животными в регионе также может влиять на порядок поступления животных в приют.
Ведомство также допускает, что в правила работы приюта может включаться деятельность по оказанию платных ветеринарных и иных услуг, связанных с содержанием домашних животных.
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В остальных пунктах указания повторяют положения закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Как уточнили в ведомстве, принятые методические указания позволят приютам разработать правила работы с соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ. Статья 16 данного закона - Приюты для животных вступит в силу с 1 января 2020 года.
Разработанные методические указания утверждены правительством РФ.
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