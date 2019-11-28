СМИ: три женщины обвинили американского посла при ЕС в домогательствах

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Три женщины обвинили посла США при ЕС Гордона Сондланда в сексуальных домогательствах, сообщает в четверг издание The Hill.
Сондланд является одним из ключевых свидетелей в расследовании конгресса дела об импичменте президенту США Дональду Трампу.
Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ сообщили, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а одна из них утверждает, что он обнажился перед ней. Кроме того, после получения отказов от всех трех Сондланд якобы чинил им препоны в профессиональном смысле. Эти эпизоды, как утверждают обвинительницы, имели место еще до назначения Сондланда послом.
Сам дипломат категорически все отрицает, пишет издание.
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