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РИА Новости

Исследование показало, сколько спят россияне

04:05 28.11.2019 (обновлено: 04:06 28.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в зале ожидания в аэропорту "Шереметьево"
Пассажиры в зале ожидания в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Рекомендованные врачами 8 часов спит только каждый третий россиянин, половина опрошенных заявили, что им в целом не хватает времени на сон, показало исследование проекта Здоровье Mail.ru.
Исследование показало, что в будни между 6 и 7 утра просыпаются 40% респондентов, четверть (25%) встают в промежуток с 7 до 8.30, раньше 6 утра звенит будильник у пятой части респондентов (21%.), 14% просыпаются после 8.30.
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Говоря о времени отхода ко сну, более трети респондентов (37%) заявили, что ложатся спать с 23.00 до полуночи, еще 30% ложатся спать на час раньше, с 22.00 до 23.00, четверть (25%) - отходят ко сну после полуночи.
Согласно исследованию, не все спят рекомендованные врачами 8 часов — это удается лишь каждому третьему. При этом половине опрошенных (53%) в целом не хватает времени на сон. Причинами недосыпа респонденты назвали бессонницу (30%), хобби или дела, которые нельзя отложить (27%) и работу допоздна (22%).
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На вопрос о том, что они делают, если не могут уснуть, половина (50%) респондентов ответили, что просто лежат в темноте. Около трети (36%) берут в руки смартфон; читают, смотрят сериалы или слушают музыку более четверти (28%) опрошенных. Остальные заваривают чай (5%), принимают снотворные препараты (4%), пьют успокоительные сборы или теплое молоко (5%).
Исследование проводилось с 18 по 22 ноября 2019 года среди 7 866 российских пользователей проекта Здоровье Mail.ru.
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ЗдоровьеРоссия
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