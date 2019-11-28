Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в заседании глав стран ОДКБ

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где совместно с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудит международную и региональную безопасность.
В аэропорту Путина встречал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
Ранее сообщалось, что в повестке дня будут вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ. Также лидеры обсудят развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, и празднование 75-летия Победы.
Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ состоится под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В ней также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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Ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности, ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены совета обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ пройдет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности.
В период 2019-2020 годов Россия будет председательствовать в ОДКБ. Ожидается, что Путин объявит приоритеты РФ в следующем межсессионном периоде. Всего в повестку дня включено 17 вопросов.